Окупанти в Запорізькій області готуються до оборони та накопичують сили, - мер Мелітополя

Російські загарбники продовжують готувати Запорізьку область до оборони та займаються перевіркою бомбосховищ в Мелітопольському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова в ефірі національного телемарафону.

Також мер міста розповів, що росіяни щодня перекидають в Запорізьку область автобуси з найманцями ПВК "Вагнера". Також вони провели інвентаризацію всіх бомбосховищ у місті та наказали комунальникам розпочати проводити там ремонтні роботи. Федоров додав, що росіяни готують їх лише для себе, а не для цивільного населення.

Федоров пояснив, що окупанти заривають в землю морські контейнери та намагаються побудувати якісь бункери.

"В селищі Новомиколаївка Мелітопольського району почали будувати підземне місто", - йдеться у заяві.

За його словами в регіоні вже збудували декілька ліній захисту.

Нагадаємо, що велика колона автобусів у супроводі позашляховиків з позначкою ПВК "Вагнера" помічена в окупованому Мелітополі.

За даними британської розвідки, втрати російської армії та "приватних військових компаній" за рік війни проти України сягають 200 тисяч. Сили ПВК "Вагнера" задіяли велику кількість ув'язнених-новобранців, рівень втрат серед яких сягає 50%.

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