ua ru
Сб, 18 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти в Запорізькій області готуються до оборони та накопичують сили, - мер Мелітополя

Новость на русском →
Запорізька область, Субота 18 лютого 2023 15:31
Окупанти в Запорізькій області готуються до оборони та накопичують сили, - мер Мелітополя Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські загарбники продовжують готувати Запорізьку область до оборони та займаються перевіркою бомбосховищ в Мелітопольському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова в ефірі національного телемарафону.

За його словами в регіоні вже збудували декілька ліній захисту.

"В селищі Новомиколаївка Мелітопольського району почали будувати підземне місто", - йдеться у заяві.

Федоров пояснив, що окупанти заривають в землю морські контейнери та намагаються побудувати якісь бункери.

Також мер міста розповів, що росіяни щодня перекидають в Запорізьку область автобуси з найманцями ПВК "Вагнера". Також вони провели інвентаризацію всіх бомбосховищ у місті та наказали комунальникам розпочати проводити там ремонтні роботи. Федоров додав, що росіяни готують їх лише для себе, а не для цивільного населення.

Нагадаємо, що велика колона автобусів у супроводі позашляховиків з позначкою ПВК "Вагнера" помічена в окупованому Мелітополі.

За даними британської розвідки, втрати російської армії та "приватних військових компаній" за рік війни проти України сягають 200 тисяч. Сили ПВК "Вагнера" задіяли велику кількість ув'язнених-новобранців, рівень втрат серед яких сягає 50%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Мелітополь Запорожская область Війна в Україні
NEWS
Дві ППО, три БПЛА та 1000 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
Дві ППО, три БПЛА та 1000 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
DAILY
Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде