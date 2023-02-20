RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне разрушили все крупные здания в Гуляйполе Запорожской области

Фото: Россияне разрушили все крупные здания в Гуляйполе Запорожской области (t.me/zoda_gov_ru)
Автор: Дмитрий Браславский

В Гуляйполе (Запорожская область) оккупанты разрушили все крупные здания и полностью разгромили две школы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу регионального управления Сил территориальной обороны "Запад".

"Враг применяет все возможные калибры артиллерии, самолеты и ракеты С-300, но наши воины уверенно держат все позиции!", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уцелевших крупных построек в городе уже не осталось. оккупанты постоянно обстреливают город.

Военные добавили, что ситуация на линии столкновения у Гуляйполя стабильная и контролируемая. Сам город находится в 7 километрах от оккупированной территории.

Напомним, что российские войска вторично обстреляли пожарно-спасательную часть в городе Гуляйполе Запорожской области. В результате атаки врага повреждено здание и техника спасателей.

Российские захватчики продолжают готовить Запорожскую область к обороне и занимаются проверкой бомбоубежищ в Мелитопольском районе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЗапорожская областьВойна в Украине