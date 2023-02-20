Росіяни зруйнували всі великі будівлі у Гуляйполі Запорізької області

У Гуляйполі (Запорізька область) окупанти зруйнували всі великі будівлі та повністю розгромили дві школи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку регіонального управління Сил територіальної оборони "Захід".

"Ворог застосовує всі можливі калібри артилерії, літаки та ракети С-300, але наші воїни впевнено тримають усі позиції!", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що вцілілих великих будівель у місті вже не лишилося. Окупанти постійно обстрілюють місто. Військові додали, що ситуація на лінії зіткнення біля Гуляйполя стабільна і контрольована. Саме місто знаходиться за 7 кілометрів від окупованої території.