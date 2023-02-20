Россияне разрушили все крупные здания в Гуляйполе Запорожской области

В Гуляйполе (Запорожская область) оккупанты разрушили все крупные здания и полностью разгромили две школы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу регионального управления Сил территориальной обороны "Запад".

"Враг применяет все возможные калибры артиллерии, самолеты и ракеты С-300, но наши воины уверенно держат все позиции!", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уцелевших крупных построек в городе уже не осталось. оккупанты постоянно обстреливают город.

Военные добавили, что ситуация на линии столкновения у Гуляйполя стабильная и контролируемая. Сам город находится в 7 километрах от оккупированной территории.