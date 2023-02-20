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Россияне разрушили все крупные здания в Гуляйполе Запорожской области

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Гуляйполе, Понедельник 20 февраля 2023 19:05
Россияне разрушили все крупные здания в Гуляйполе Запорожской области Фото: Россияне разрушили все крупные здания в Гуляйполе Запорожской области (t.me/zoda_gov_ru)
Автор: Дмитрий Браславский

В Гуляйполе (Запорожская область) оккупанты разрушили все крупные здания и полностью разгромили две школы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу регионального управления Сил территориальной обороны "Запад".

"Враг применяет все возможные калибры артиллерии, самолеты и ракеты С-300, но наши воины уверенно держат все позиции!", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уцелевших крупных построек в городе уже не осталось. оккупанты постоянно обстреливают город.

Военные добавили, что ситуация на линии столкновения у Гуляйполя стабильная и контролируемая. Сам город находится в 7 километрах от оккупированной территории.

Россияне разрушили все крупные здания в Гуляйполе Запорожской области

Напомним, что российские войска вторично обстреляли пожарно-спасательную часть в городе Гуляйполе Запорожской области. В результате атаки врага повреждено здание и техника спасателей.

Российские захватчики продолжают готовить Запорожскую область к обороне и занимаются проверкой бомбоубежищ в Мелитопольском районе.

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