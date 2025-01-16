Росіяни зруйнували важливі промислові об'єкти на Покровському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Російські терористи зруйнували термобаричними боєприпасами низку важливих промислових об'єктів на Покровському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Хортиця".
Як пише "Хортиця", ворог завдає авіаційні, артилерійські та ракетні удари по інфраструктурі та важливим промисловим об'єктам на Покровському напрямку.
Зокрема з використанням термобаричних боєприпасів були уражені важливі промислові об'єкти в населених пунктах :
Покровський напрямок протягом тривалого часу залишається найгарячішим на фронті. Майже щодня там відбувається найбільша кількість боїв, а інколи їх цифра перевищує половину від загальної кількості боїв за день на усіх напрямках фронту.
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), протягом минулої доби, 15 січня, на Покровському напрямку ворог здійснив 56 наступальних дій у бік населених пунктів Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Новий Труд, Шевченко, Удачне, Котлине, Петропавлівка й не тільки.
Тим часом Financial Times заявив, що ворог змінив тактику під Покровськом.
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