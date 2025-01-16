Росіяни зруйнували важливі промислові об'єкти на Покровському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Ситуація на фронті

Покровський напрямок протягом тривалого часу залишається найгарячішим на фронті. Майже щодня там відбувається найбільша кількість боїв, а інколи їх цифра перевищує половину від загальної кількості боїв за день на усіх напрямках фронту.

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), протягом минулої доби, 15 січня, на Покровському напрямку ворог здійснив 56 наступальних дій у бік населених пунктів Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Новий Труд, Шевченко, Удачне, Котлине, Петропавлівка й не тільки.

Тим часом Financial Times заявив, що ворог змінив тактику під Покровськом.

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