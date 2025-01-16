Россияне разрушили важные промышленные объекты на Покровском направлении, - ОСГВ "Хортица"

Ситуация на фронте

Покровское направление в течение длительного времени остается самым горячим на фронте. Почти ежедневно там происходит наибольшее количество боев, а иногда их цифра превышает половину от общего количества боев за день на всех направлениях фронта.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 15 января, на Покровском направлении враг совершил 56 наступательных действий в сторону населенных пунктов Барановка, Миролюбовка, Луч, Новый Труд, Шевченко, Удачное, Котлино, Петропавловка и не только.

Тем временем Financial Times заявил, что враг изменил тактику под Покровском.

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