UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни зруйнували п'ятиповерхівку в одному з районів Києва

Ілюстративне фото: росіяни влучили у будинок в одному з районів Києва (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Кава

Російська армія у на четвер, 28 серпня, масовано атакувала Київ дронами та ракетами. В одному з районів міста зруйновано п'ятиповерхівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Віталія Кличка.

"У Дарницькому районі, попередньо, руйнування в пʼятиповерхівці з першого по пʼятий поверхи", - повідомив Кличко.

За його словами, екстрені служби прямують на місце.

Також наслідки обстрілу фіксують у інших районах столиці. Станом на 04:40 вже відомо про чотирьох постраждалих та одного загиблого.

Детально про те, що відомо про обстріл столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також варто нагадати, що Україна перебуває під масованою атакою російських "Шахедів". Повідомлялось про запуски ворожих дронів одразу з кількох напрямків.

Окрім того, в районі 3 години ночі росіяни запустили декілька балістичних ракет на столицю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні