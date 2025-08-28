Росіяни зруйнували п'ятиповерхівку в одному з районів Києва

"У Дарницькому районі, попередньо, руйнування в пʼятиповерхівці з першого по пʼятий поверхи", - повідомив Кличко.

За його словами, екстрені служби прямують на місце.

Також наслідки обстрілу фіксують у інших районах столиці. Станом на 04:40 вже відомо про чотирьох постраждалих та одного загиблого.

