Россияне разрушили пятиэтажку в одном из районов Киева

Российская армия в четверг, 28 августа, массированно атаковала Киев дронами и ракетами. В одном из районов города разрушена пятиэтажка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Виталия Кличко.
"В Дарницком районе, предварительно, разрушения в пятиэтажке с первого по пятый этажи", - сообщил Кличко.
По его словам, экстренные службы направляются на место.
Также последствия обстрела фиксируют в других районах столицы. По состоянию на 04:40 уже известно о четырех пострадавших и одном погибшем.
Подробно о том, что известно об обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.
Также стоит напомнить, что Украина находится под массированной атакой российских "Шахедов". Сообщалось о запусках вражеских дронов сразу с нескольких направлений.
Кроме того, в районе 3 часов ночи россияне запустили несколько баллистических ракет на столицу.