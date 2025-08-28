RU

Россияне разрушили пятиэтажку в одном из районов Киева

Иллюстративное фото: россияне попали в дом в одном из районов Киева (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в четверг, 28 августа, массированно атаковала Киев дронами и ракетами. В одном из районов города разрушена пятиэтажка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Виталия Кличко.

"В Дарницком районе, предварительно, разрушения в пятиэтажке с первого по пятый этажи", - сообщил Кличко.

По его словам, экстренные службы направляются на место.

Также последствия обстрела фиксируют в других районах столицы. По состоянию на 04:40 уже известно о четырех пострадавших и одном погибшем.

Подробно о том, что известно об обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.

Также стоит напомнить, что Украина находится под массированной атакой российских "Шахедов". Сообщалось о запусках вражеских дронов сразу с нескольких направлений.

Кроме того, в районе 3 часов ночи россияне запустили несколько баллистических ракет на столицу.

