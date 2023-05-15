Росіяни зранку вдарили ракетами по Авдіївці: атаковано лікарню, четверо загиблих (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

За словами Кириленка, росіяни атакували місто ракетами сьогодні зранку, поцілили у лікарню.

"Четверо людей загинули внаслідок ракетного авіаудару по Авдіївці", - розповів він.

Як повідомлялося, з ранку у понеділок, 15 травня, російські війська обстріляли Херсон безпілотниками. Через це будівля одного з навчальних закладів зазнала серйозних руйнувань.

Крім того, вранці у понеділок, 15 травня, російські війська вкотре обстріляли прикордонне Чернігівської області. Зокрема, із "Граду" атаковано Єліно, зараз у селі через обстріл горить приватний будинок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.