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Росіяни зранку вдарили ракетами по Авдіївці: атаковано лікарню, четверо загиблих (фото)

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Авдіївка, Понеділок 15 травня 2023 12:24
Росіяни зранку вдарили ракетами по Авдіївці: атаковано лікарню, четверо загиблих (фото) Фото: окупанти обстріляли Авдіївку Донецької області ракетами 15 травня, четверо загиблих (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку у понеділок, 15 травня, російські окупанти накрили ракетами Авдіївку Донецької області. Четверо людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Четверо людей загинули внаслідок ракетного авіаудару по Авдіївці", - розповів він.

За словами Кириленка, росіяни атакували місто ракетами сьогодні зранку, поцілили у лікарню.

Як повідомлялося, з ранку у понеділок, 15 травня, російські війська обстріляли Херсон безпілотниками. Через це будівля одного з навчальних закладів зазнала серйозних руйнувань.

Крім того, вранці у понеділок, 15 травня, російські війська вкотре обстріляли прикордонне Чернігівської області. Зокрема, із "Граду" атаковано Єліно, зараз у селі через обстріл горить приватний будинок.

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Авдіївка
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