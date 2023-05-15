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Россияне утром ударили ракетами по Авдеевке: атакована больница, четверо погибших (фото)

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Авдеевка, Понедельник 15 мая 2023 12:24
Россияне утром ударили ракетами по Авдеевке: атакована больница, четверо погибших (фото) Фото: оккупанты обстреляли Авдеевку Донецкой области ракетами 15 мая, четверо погибших (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в понедельник, 15 мая, российские оккупанты накрыли ракетами Авдеевку Донецкой области. Четверо человек погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Четыре человека погибли в результате ракетного авиаудара по Авдеевке", - рассказал он.

По словам Кириленко, россияне атаковали город ракетами сегодня утром, попали в больницу.

Как сообщалось, с утра в понедельник, 15 мая, российские войска обстреляли Херсон беспилотниками. Из-за этого здание одного из учебных заведений получило серьезные разрушения.

Кроме того, утром в понедельник, 15 мая, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской области. В частности, из "Града" атаковано Елино, сейчас в селе из-за обстрела горит частный дом.

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