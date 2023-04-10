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Росіяни зранку вдарили по лікарні в Херсоні (фото)

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Херсон, Понеділок 10 квітня 2023 09:55
Росіяни зранку вдарили по лікарні в Херсоні (фото) Фото: росіяни зранку вдарили по лікарні в Херсоні (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська сьогодні, 10 квітня обстріляли Херсон. Під ворожий приціл потрапила лікарня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської ОВА.

"Армія країни-агресора знову обстрілює медичні заклади в Херсонській області. Сьогодні зранку гатили по лікарні у Суворовському районі Херсона", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ОВА, через вибухи були пошкоджені кілька вікон.

Серйозних руйнувань та постраждалих внаслідок ворожого обстрілу немає.

Фото: росіяни зранку вдарили по лікарні в Херсоні (t.me/khersonskaODA/5027)

Нагадаємо, що за минулу добу російські 78 разів обстріляли територію Херсонської області, а сам Херсон ворог атакував п'ять разів.

Додамо, що ввечері 9 квітня росіяни атакували Херсонську область з авіації.

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