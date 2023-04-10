Россияне с утра ударили по больнице в Херсоне (фото)

Российские войска сегодня, 10 апреля, обстреляли Херсон. Во вражеский прицел попала больница.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОВА.

"Армия страны-агрессора снова обстреливает медицинские учреждения в Херсонской области. Сегодня утром били по больнице в Суворовском районе Херсона", - говорится в сообщении.

По информации ОВА, из-за взрывов были повреждены несколько окон.

Серьезных разрушений и пострадавших в результате вражеских обстрелов нет.

Фото: россияне утром ударили по больнице в Херсоне (t.me/khersonskaODA/5027)

Напомним, что за прошедшие сутки российские 78 раз обстреляли территорию Херсонской области, а сам Херсон враг атаковал пять раз.

Добавим, что вечером 9 апреля россияне атаковали Херсонскую область из авиации.

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