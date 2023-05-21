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Росіяни зранку вдарили авіацією по Херсонській області, є руйнування

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Неділя 21 травня 2023 08:14
Росіяни зранку вдарили авіацією по Херсонській області, є руйнування Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти вдарили з тактичної авіації по Станіславу Херсонської області. Є руйнування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова керівника Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Внаслідок влучань російських снарядів зруйновані будинки та будинок культури", - розповіла Гуменюк.

За словами спікера Сил оборони півдня України, інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

Обстріли Херсонської області минулої доби

Відзначимо, що за словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби ворог здійснив 53 обстріли по території регіону, випустивши 314 снарядів з важкої артилерії, танків, БПЛА та авіації.

Ворог влучив у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого загинули двоє людей й ще двоє отримали поранення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулої доби ворог також обстріляв місто Куп'янськ Харківської області. Внаслідок удару постраждало двоє цивільних людей.

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