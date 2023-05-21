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Россияне утром ударили авиацией по Херсонской области, есть разрушения

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Воскресенье 21 мая 2023 08:14
Россияне утром ударили авиацией по Херсонской области, есть разрушения Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты ударили из тактической авиации по Станиславу Херсонской области. Есть разрушения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.

"В результате попадания российских снарядов разрушены дома и дом культуры", - рассказала Гуменюк.

По словам спикера Сил обороны юга Украины, информация о пострадавших сейчас уточняется.

Обстрелы Херсонской области за прошедшие сутки

Отметим, что по словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки враг совершил 53 обстрела по территории региона, выпустив 314 снарядов из тяжелой артиллерии, танков, БПЛА и авиации.

Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего погибли два человека и еще двое получили ранения.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за прошедшие сутки враг также обстрелял город Купянск Харьковской области. В результате удара пострадали два гражданских человека.

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