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Росіяни обстріляли Харківську область: почалась пожежа

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Куп'янськ, Субота 20 травня 2023 19:57
Росіяни обстріляли Харківську область: почалась пожежа Фото: росіяни атакували Харківську область (https://t.me/synegubov)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни в черговий раз обстріляли місто Куп'янськ Харківської області. В результаті атаки розпочалась пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні під ворожим вогнем було м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу постраждало двоє цивільних людей. 44-річного чоловіка госпіталізовано, а 61-річний мирний житель отримав медичну допомогу на місці", - повідомив глава ОВА.

Росіяни обстріляли Харківську область: почалась пожежа

Крім того, за даними Синєгубова, через російський обстріл сталося займання трави, будівельного сміття та вторинної сировини на площі близько 800 кв. м.

Обстріли Харкова та області

В результаті вдалого контрнаступу ЗСУ на Харківському напрямку, який відбувся восени минулого року в росіян зникла можливість нападу на місто піхотою, проте наразі вони використовують артилерію та ракети.

Здебільшого росіяни для обстрілу області використовують ракети С-300. Однак сьогодні на Харків була здійснена атака за допомогою дрона-камікадзе.

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