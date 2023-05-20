Минулої доби росіяни 53 рази обстріляли Херсонську область, - ОВА
За минулу добу, 19 травня, росіяни 53 рази обстріляли Херсонську область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Загарбники випустили 311 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази (випустивши 11 снарядів).
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю автозаправної станції у Бериславському районі. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає", - заявив Прокудін.
Також він повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 87 осіб.
Нагадаємо, що в тимчасово окупованій Каховці Херсонської області росіяни залякують місцеве населення, змушуючи їх отримувати паспорти РФ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.