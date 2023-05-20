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Минулої доби росіяни 53 рази обстріляли Херсонську область, - ОВА

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Субота 20 травня 2023 07:51
Минулої доби росіяни 53 рази обстріляли Херсонську область, - ОВА Фото: Росіяни 53 рази обстріляли Херсонську область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

За минулу добу, 19 травня, росіяни 53 рази обстріляли Херсонську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Загарбники випустили 311 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази (випустивши 11 снарядів).

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю автозаправної станції у Бериславському районі. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає", - заявив Прокудін.

Також він повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 87 осіб.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованій Каховці Херсонської області росіяни залякують місцеве населення, змушуючи їх отримувати паспорти РФ.

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