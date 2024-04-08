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Росіяни зранку обстріляли житлові будинки Нікополя, є постраждалі

Фото: росіяни зранку обстріляли житлові будинки Нікополя, є постраждалі (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 8 квітня, російські терористи атакували артилерією Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Внаслідок ранкового обстрілу, за словами Лисака, є двоє постраждалих: 

  • 21-річна дівчина; 
  • 49-річний чоловік. 

Наразі постраждалі перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. 

"Там знищений двоповерховий житловий будинок. Є й пошкоджені приватні оселі, господарські споруди, авто. Побитий інфраструктурний об’єкт, зачепило газогін і лінії електропередач", - додав голова ОВА. 

 

Фото: росіяни зранку обстріляли житлові будинки Нікополя, є постраждалі (t.me/dnipropetrovskaODA)

Атака на Україну у ніч на 8 квітня

У ніч на 8 квітня терористи атакували Україну:

  • авіаційною ракетою Х-59;
  • 24 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136".

До відбиття нападу були залучені винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи й засоби РЕБ.

Протиповітряній обороні вдалось збити Х-59 й 17 ударних БпЛА.

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НікопольДніпропетровська областьВійна в Україні