Сегодня, 8 апреля, российские террористы атаковали артиллерией Никополь Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.
В результате утренних обстрелов, по словам Лисака, есть двое пострадавших:
Пострадавшие находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
"Там уничтожен двухэтажный жилой дом. Есть и повреждены частные дома, хозяйственные постройки, авто. Разбит инфраструктурный объект, задело газопровод и линии электропередач", - добавил глава ОГА.
Фото: россияне утром обстреляли жилые дома Никополя, есть пострадавшие (t.me/dnipropetrovskaODA)
В ночь на 8 апреля террористы атаковали Украину:
К отражению нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства РЭБ.
Противовоздушной обороне удалось сбить Х-59 и 17 ударных БпЛА.
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