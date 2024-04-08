Сьогодні, 8 квітня, російські терористи атакували артилерією Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Внаслідок ранкового обстрілу, за словами Лисака, є двоє постраждалих: 21-річна дівчина;

49-річний чоловік. Наразі постраждалі перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. "Там знищений двоповерховий житловий будинок. Є й пошкоджені приватні оселі, господарські споруди, авто. Побитий інфраструктурний об’єкт, зачепило газогін і лінії електропередач", - додав голова ОВА. Фото: росіяни зранку обстріляли житлові будинки Нікополя, є постраждалі (t.me/dnipropetrovskaODA) Атака на Україну у ніч на 8 квітня У ніч на 8 квітня терористи атакували Україну: авіаційною ракетою Х-59;

24 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". До відбиття нападу були залучені винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи й засоби РЕБ. Протиповітряній обороні вдалось збити Х-59 й 17 ударних БпЛА.