Росіяни зранку обстріляли житлові будинки Нікополя, є постраждалі
Сьогодні, 8 квітня, російські терористи атакували артилерією Нікополь Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.
Внаслідок ранкового обстрілу, за словами Лисака, є двоє постраждалих:
- 21-річна дівчина;
- 49-річний чоловік.
Наразі постраждалі перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.
"Там знищений двоповерховий житловий будинок. Є й пошкоджені приватні оселі, господарські споруди, авто. Побитий інфраструктурний об’єкт, зачепило газогін і лінії електропередач", - додав голова ОВА.
Фото: росіяни зранку обстріляли житлові будинки Нікополя, є постраждалі (t.me/dnipropetrovskaODA)
Атака на Україну у ніч на 8 квітня
У ніч на 8 квітня терористи атакували Україну:
- авіаційною ракетою Х-59;
- 24 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136".
До відбиття нападу були залучені винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи й засоби РЕБ.
Протиповітряній обороні вдалось збити Х-59 й 17 ударних БпЛА.
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