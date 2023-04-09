Росіяни зранку обстріляли Сумську область з артилерії: в ОВА розповіли про наслідки

"Ніч минула без обстрілів. Зранку з території рф здійснено 3 артилерійські обстріли Середино-Будської громади", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, зафіксовано 5 "прильотів".

"На щастя, без наслідків", - додали в адміністрації.

Як повідомлялось, російські окупанти у ніч на 9 квітня обстріляли Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, серед яких 11-річна дитина. За добу в області 3 особи загинули, 5 отримали поранення.

Крім того, минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Зокрема, в Харківському районі було завдано ракетного удару з використанням Х-59.