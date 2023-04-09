Россияне с утра обстреляли Сумскую область из артиллерии: в ОВА рассказали о последствиях

Утром в воскресенье, 9 апреля, российские оккупанты обстреляли одну из общин Сумской области из артиллерии. К счастью, обошлось без жертв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.
"Ночь прошла без обстрелов. Утром с территории России совершено 3 артиллерийских обстрела Середино-Будской общины", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, зафиксировано 5 "прилетов".
"К счастью, без последствий", - добавили в администрации.
Как сообщалось, российские оккупанты в ночь на 9 апреля обстреляли Запорожье. В результате вражеской атаки погибли два человека, среди которых 11-летний ребенок. За сутки в области 3 человека погибли, 5 получили ранения.
Кроме того, за прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. В частности, в Харьковском районе был нанесен ракетный удар с использованием Х-59.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.