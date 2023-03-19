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Россияне утром обстреляли из минометов Сумская область: 10 прилетов, атакован дом

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Сумы, Воскресенье 19 марта 2023 09:33
Россияне утром обстреляли из минометов Сумская область: 10 прилетов, атакован дом Фото: оккупанты утром 19 марта обстреляли Сумскую область из минометов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты утром в воскресенье, 19 марта, обстреляли Сумскую область из минометов. Зафиксировано 10 прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

"Середино-Будская община: утром был минометный обстрел - 10 прилетов по городу Середина-Буда. В результате обстрела поврежден 1 частный дом", - говорится в сообщении.

Также россияне обстреляли Новослободскую общину - 7 прилетов из минометов и 41 прилет из ствольной артиллерии.

Напомним, что в субботу, 18 марта, россияне снова обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.

Российские военные в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей в пятницу, 17 марта.

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