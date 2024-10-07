Росіяни зранку обстріляли Херсон КАБами, є руйнування та майже 20 поранених

За словами Мрочко, під час обстрілу було пошкоджено:

2 навчальні заклади;

кілька багатоповерхівок.

Зокрема поранення отримали 19 людей. серед яких:

дві дитини - 2 й 4 років;

дев'ять жінок - 34, 46, 50, 54, 55, 58, 63, 72 і 76 років;

шість чоловіків - 18, 32, 44, 58, 61, 64, 66 та 71 років.

Обстріл України

Російська Федерація останнім часом кожної ночі атакує Україну ракетами та безпілотними літальними апаратами (БпЛА). Як приклад, у ніч на 7 жовтня, ворог запустив:

балістичну ракету Іскандер-М;

керовану авіаційну ракету Х-59;

ракету невстановленого типу;

ударні БпЛА.

Під час відбиття атаки протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити дві ракети "Кинджал" та 32 ворожих дрони.