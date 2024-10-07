Росіяни зранку обстріляли Херсон КАБами, є руйнування та майже 20 поранених

Сьогодні, 7 жовтня, росіяни атакували Центральний район Херсона чотирма керованими авіаційними бомбами (КАБ). Внаслідок обстрілу 19 людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко.
За словами Мрочко, під час обстрілу було пошкоджено:
Зокрема поранення отримали 19 людей. серед яких:
Російська Федерація останнім часом кожної ночі атакує Україну ракетами та безпілотними літальними апаратами (БпЛА). Як приклад, у ніч на 7 жовтня, ворог запустив:
Під час відбиття атаки протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити дві ракети "Кинджал" та 32 ворожих дрони.
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