Россияне утром обстреляли Херсон КАБами, есть разрушения и около 20 раненых

Сегодня, 7 октября, россияне атаковали Центральный район Херсона четырьмя управляемыми авиационными бомбами (КАБ). В результате обстрела 19 человек получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.
По словам Мрочко, во время обстрела были повреждены:
В частности ранения получили 19 человек. среди которых:
Российская Федерация в последнее время каждую ночь атакует Украину ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). В качестве примера, в ночь на 7 октября, враг запустил:
Во время отражения атаки противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить две ракеты "Кинжал" и 32 вражеских дрона.
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