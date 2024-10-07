ua en ru
Пн, 07 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни зранку обстріляли Херсон КАБами, є руйнування та майже 20 поранених

Понеділок 07 жовтня 2024 14:59
UA EN RU
Росіяни зранку обстріляли Херсон КАБами, є руйнування та майже 20 поранених Фото: наслідки обстрілу Херсону (t.me/roman_mrochko)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 7 жовтня, росіяни атакували Центральний район Херсона чотирма керованими авіаційними бомбами (КАБ). Внаслідок обстрілу 19 людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко.

За словами Мрочко, під час обстрілу було пошкоджено:

  • 2 навчальні заклади;
  • кілька багатоповерхівок.

Зокрема поранення отримали 19 людей. серед яких:

  • дві дитини - 2 й 4 років;
  • дев'ять жінок - 34, 46, 50, 54, 55, 58, 63, 72 і 76 років;
  • шість чоловіків - 18, 32, 44, 58, 61, 64, 66 та 71 років.

Обстріл України

Російська Федерація останнім часом кожної ночі атакує Україну ракетами та безпілотними літальними апаратами (БпЛА). Як приклад, у ніч на 7 жовтня, ворог запустив:

  • балістичну ракету Іскандер-М;
  • керовану авіаційну ракету Х-59;
  • ракету невстановленого типу;
  • ударні БпЛА.

Під час відбиття атаки протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити дві ракети "Кинджал" та 32 ворожих дрони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Війна в Україні
NEWS
До ТЦК за 7 днів, повістки поштою та бронь. Як змінили правила мобілізації в Україні
До ТЦК за 7 днів, повістки поштою та бронь. Як змінили правила мобілізації в Україні
DAILY
Рік після атаки ХАМАС. Як Ізраїль веде війну проти терористів і що буде далі
Роман Коткореспондент РБК-Україна Рік після атаки ХАМАС. Як Ізраїль веде війну проти терористів і що буде далі