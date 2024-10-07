Росіяни зранку обстріляли Херсон КАБами, є руйнування та майже 20 поранених
Сьогодні, 7 жовтня, росіяни атакували Центральний район Херсона чотирма керованими авіаційними бомбами (КАБ). Внаслідок обстрілу 19 людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко.
За словами Мрочко, під час обстрілу було пошкоджено:
- 2 навчальні заклади;
- кілька багатоповерхівок.
Зокрема поранення отримали 19 людей. серед яких:
- дві дитини - 2 й 4 років;
- дев'ять жінок - 34, 46, 50, 54, 55, 58, 63, 72 і 76 років;
- шість чоловіків - 18, 32, 44, 58, 61, 64, 66 та 71 років.
Обстріл України
Російська Федерація останнім часом кожної ночі атакує Україну ракетами та безпілотними літальними апаратами (БпЛА). Як приклад, у ніч на 7 жовтня, ворог запустив:
- балістичну ракету Іскандер-М;
- керовану авіаційну ракету Х-59;
- ракету невстановленого типу;
- ударні БпЛА.
Під час відбиття атаки протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити дві ракети "Кинджал" та 32 ворожих дрони.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.