Россияне утром обстреляли Херсон КАБами, есть разрушения и около 20 раненых

Сегодня, 7 октября, россияне атаковали Центральный район Херсона четырьмя управляемыми авиационными бомбами (КАБ). В результате обстрела 19 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

По словам Мрочко, во время обстрела были повреждены:

2 учебных заведения;

несколько многоэтажек.

В частности ранения получили 19 человек. среди которых:

два ребенка - 2 и 4 лет;

девять женщин - 34, 46, 50, 54, 55, 58, 63, 72 и 76 лет;

шесть мужчин - 18, 32, 44, 58, 61, 64, 66 и 71 лет.

Обстрел Украины

Российская Федерация в последнее время каждую ночь атакует Украину ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). В качестве примера, в ночь на 7 октября, враг запустил:

баллистическую ракету Искандер-М;

управляемую авиационную ракету Х-59;

ракету неустановленного типа;

ударные БПЛА.

Во время отражения атаки противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить две ракеты "Кинжал" и 32 вражеских дрона.