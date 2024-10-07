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Россияне утром обстреляли Херсон КАБами, есть разрушения и около 20 раненых

Понедельник 07 октября 2024 14:59
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Россияне утром обстреляли Херсон КАБами, есть разрушения и около 20 раненых Фото: последствия обстрела Херсона (t.me/roman_mrochko)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 7 октября, россияне атаковали Центральный район Херсона четырьмя управляемыми авиационными бомбами (КАБ). В результате обстрела 19 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

По словам Мрочко, во время обстрела были повреждены:

  • 2 учебных заведения;
  • несколько многоэтажек.

В частности ранения получили 19 человек. среди которых:

  • два ребенка - 2 и 4 лет;
  • девять женщин - 34, 46, 50, 54, 55, 58, 63, 72 и 76 лет;
  • шесть мужчин - 18, 32, 44, 58, 61, 64, 66 и 71 лет.

Обстрел Украины

Российская Федерация в последнее время каждую ночь атакует Украину ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). В качестве примера, в ночь на 7 октября, враг запустил:

  • баллистическую ракету Искандер-М;
  • управляемую авиационную ракету Х-59;
  • ракету неустановленного типа;
  • ударные БПЛА.

Во время отражения атаки противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить две ракеты "Кинжал" и 32 вражеских дрона.

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