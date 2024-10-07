Россияне утром обстреляли Херсон КАБами, есть разрушения и около 20 раненых
Сегодня, 7 октября, россияне атаковали Центральный район Херсона четырьмя управляемыми авиационными бомбами (КАБ). В результате обстрела 19 человек получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.
По словам Мрочко, во время обстрела были повреждены:
- 2 учебных заведения;
- несколько многоэтажек.
В частности ранения получили 19 человек. среди которых:
- два ребенка - 2 и 4 лет;
- девять женщин - 34, 46, 50, 54, 55, 58, 63, 72 и 76 лет;
- шесть мужчин - 18, 32, 44, 58, 61, 64, 66 и 71 лет.
Обстрел Украины
Российская Федерация в последнее время каждую ночь атакует Украину ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). В качестве примера, в ночь на 7 октября, враг запустил:
- баллистическую ракету Искандер-М;
- управляемую авиационную ракету Х-59;
- ракету неустановленного типа;
- ударные БПЛА.
Во время отражения атаки противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить две ракеты "Кинжал" и 32 вражеских дрона.
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