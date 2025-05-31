Росіяни зранку атакували Оріхів: є руйнування і поранений

Обстріли Запоріжжя і області

Останнім часом окупанти постійно обстрілююють Запорізьку область і зокрема обласний центр - місто Запоріжжя.

Так, російські війська атакували Запоріжжя 30 травня. Через обстріл почалася пожежа на обʼєкті інфраструктури. Без світла через атаку РФ залишились понад 13 тисяч мешканців міста.

Крім того, в ніч на 31 травня росіяни атакували авіабомбами село Пологівського району Запорізької області. Через ворожі удари загинула маленька дівчинка і постраждав підліток.

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