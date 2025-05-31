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Россияне утром атаковали Орехов: есть разрушения и раненый

Фото: оккупанты обстреляли Орехов 31 мая, есть раненый (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне утром 31 мая обстреляли Орехов Запорожской области. Один человек получил ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Утром россияне нанесли удар по городу Орехов. Есть разрушения", - рассказал он.

По словам главы ОВА, получил ранения 83-летний мужчина. Он получает необходимую медицинскую помощь.

Где расположен город Орехов

Орехов - административный центр Ореховской городской громады Пологовского района Запорожской области, до 17 июля 2020 года - административный центр ликвидированного Ореховского района.

Бои за Орехов продолжаются постоянно. По состоянию на май 2023 года, по данным местных властей, обстрелами было разрушено 80% домов города.

Где расположен город Орехов (deepstatemap.live)

Обстрелы Запорожья и области

В последнее время оккупанты постоянно обстреливают Запорожскую область и в частности областной центр - город Запорожье.

Так, российские войска атаковали Запорожье 30 мая. Из-за обстрела начался пожар на объекте инфраструктуры. Без света из-за атаки РФ остались более 13 тысяч жителей города.

Кроме того, в ночь на 31 мая россияне атаковали авиабомбами село Пологовского района Запорожской области. Из-за вражеских ударов погибла маленькая девочка и пострадал подросток.

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