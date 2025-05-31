Россияне утром атаковали Орехов: есть разрушения и раненый

Обстрелы Запорожья и области

В последнее время оккупанты постоянно обстреливают Запорожскую область и в частности областной центр - город Запорожье.

Так, российские войска атаковали Запорожье 30 мая. Из-за обстрела начался пожар на объекте инфраструктуры. Без света из-за атаки РФ остались более 13 тысяч жителей города.

Кроме того, в ночь на 31 мая россияне атаковали авиабомбами село Пологовского района Запорожской области. Из-за вражеских ударов погибла маленькая девочка и пострадал подросток.

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