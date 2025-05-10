Росія закриває небо над полігоном, звідки запускала "Орєшнік": що відомо

Росія закриває повітряний простір над ракетним полігоном "Капустин Яр". Обмеження можуть свідчити про підготовку до запуску балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний NOTAM , отриманий Федеральним управлінням цивільної авіації США.

Заборона на польоти діятиме 12 і 13 травня з 06:00 до 16:00 за місцевим часом.

У повідомленні вказано, що закриття охоплює від рівня землі до необмеженої висоти, що є типовою ознакою ракетних випробувань або запусків.

Усі повітряні судна отримали заборону на перебування в цьому районі у зазначений період.

Це вже не перший випадок, коли закриття повітряного простору над полігоном збігається з активністю російських військових.

Подібні повідомлення публікували також у грудні: 11-13 та 16-21 грудня.

Вже 13 грудня Росія здійснила масований ракетний удар по Україні із застосуванням різних типів ракет - балістичних, крилатих і гіперзвукових.

Що відомо про "Орєшнік":

Балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" належить до класу "земля-земля" і, за наявною інформацією, може нести як ядерну, так і звичайну боєголовку.

Точні технічні характеристики залишаються засекреченими. Російський диктатор Володимир Путін заявляв, що швидкість ракети може сягати 10 Махів, тобто близько 2,5-3 км/с. Ймовірна дальність польоту - до 5500 км.

За оцінкою українських військових, "Орєшнік" розвиває швидкість понад 3,5 км/с та несе шість бойових блоків, кожен з яких споряджений суббоєприпасами. Така конфігурація ускладнює її перехоплення, попри наявність сучасних систем протиракетної оборони.