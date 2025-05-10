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Росія закриває небо над полігоном, звідки запускала "Орєшнік": що відомо

Субота 10 травня 2025 09:37
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Росія закриває небо над полігоном, звідки запускала "Орєшнік": що відомо Фото: Росія закриває повітряний простір над "Капустиним Яром" (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія закриває повітряний простір над ракетним полігоном "Капустин Яр". Обмеження можуть свідчити про підготовку до запуску балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний NOTAM, отриманий Федеральним управлінням цивільної авіації США.

Заборона на польоти діятиме 12 і 13 травня з 06:00 до 16:00 за місцевим часом.

У повідомленні вказано, що закриття охоплює від рівня землі до необмеженої висоти, що є типовою ознакою ракетних випробувань або запусків.

Усі повітряні судна отримали заборону на перебування в цьому районі у зазначений період.

Це вже не перший випадок, коли закриття повітряного простору над полігоном збігається з активністю російських військових.

Подібні повідомлення публікували також у грудні: 11-13 та 16-21 грудня.

Вже 13 грудня Росія здійснила масований ракетний удар по Україні із застосуванням різних типів ракет - балістичних, крилатих і гіперзвукових.

Що відомо про "Орєшнік":

Балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" належить до класу "земля-земля" і, за наявною інформацією, може нести як ядерну, так і звичайну боєголовку.

Точні технічні характеристики залишаються засекреченими. Російський диктатор Володимир Путін заявляв, що швидкість ракети може сягати 10 Махів, тобто близько 2,5-3 км/с. Ймовірна дальність польоту - до 5500 км.

За оцінкою українських військових, "Орєшнік" розвиває швидкість понад 3,5 км/с та несе шість бойових блоків, кожен з яких споряджений суббоєприпасами. Така конфігурація ускладнює її перехоплення, попри наявність сучасних систем протиракетної оборони.

Попередження США

Нагадаємо, що військовий експерт Іван Ступак порекомендував слідкувати за офіційним ресурсом посольства США в Україні.

Він нагадав, що минулого разу, коли Росія планувала використати "Орєшнік", то за 72 години американська сторона вивісила оголошення про те, що найближчими днями оголошується підвищена загроза для громадян США в Україні й всі американські підприємства розпустили свій персонал.

Крім того, посольство Сполучених Штатів у Києві повідомило про отримання "конкретної інформації" про можливий серйозний повітряний напад на Україну.

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