Експерт пояснив російські погрози "Орешником" і нагадав про red flag

Російська риторика про можливий удар "Орєшніком" по Києву - це спроба тиску напередодні 9 травня. Є деякі сигнали. які можуть свідчити про реальну загрозу.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів військовий експерт Іван Ступак.

Вчора, 7 травня, російські пабліки почали ширити чергову "лякалку", що нібито російський диктатор Володимир Путін доручив Міноборони РФ "визначити цілі для удару "Орєшніком" по Києву".

Так Кремль нібито готується відповісти на якісь "провокації" України, якщо не буде згоди на триденне "перемир'я" Путіна до 9 травня.

Натомість Ступак заявив, що це була погроза Україні, Києву та особисто українському президенту Володимиру Зеленському, нібито "не вздумай нам зіпсувати свято, інакше ми шарахнемо "Орєшніком".

Він зауважив, що для тих, хто переживає та не знає, що буде, він бачить два варіанти.

"Перший - якщо є можливість, без паніки виїжджайте на ці два дні до бабусі, віддалених родичів, скористайте такою можливістю", - заявив він.

Водночас, для тих, хто не може виїхати, він порадив слідкувати за офіційним ресурсом посольства США в Україні.

Він згадав, що минулого разу, коли РФ планувала використати "Орєшнік", то за 72 години американська сторона вивісила оголошення про те, що найближчими днями оголошується підвищена загроза для громадян США в Україні й всі американські підприємства розпустили свій персонал.

Слідом за ними цей приклад перейняли й представництва європейських країн, і тоді по Україні дійсно прилетів "Орєшнік".

"Тоді по Україні дійсно прилетів "Орєшнік". Тому, як на мене - другий red flag, який повинен дати нам розуміння, що РФ планує використати "Орєшнік". Але він неприцільний. Моє резюме таке, що вірогідність використання близька до нуля. Невеличка, але все одно залишається", - зазначив він.