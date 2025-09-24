UA

Росіяни знову запустили "Шахеди": де оголошено тривогу

Ілюстративне фото: повітряна тривога оголошена в Україні 24 вересня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія вранці середи, 24 вересня, запустила декілька груп ударних дронів типу "Шахед". Цього разу дрони зафіксовано на півночі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог

За даними Повітряних сил, перші ворожі дрони у повітряному просторі України почали фіксуватись близько 8 ранку.

Наразі тривога шириться у північних областях.

Оновлено о 12:15

Зафіксовано нові групи ударних дронів:

  • Київщина: БпЛА повз Велику Димерку.
  • Сумщина: БпЛА в районі Конотопу.
  • Чернігівщина: нові групи БпЛА через Новгород-Сіверський. 
  • БпЛА в напрямку Гончарівського та в районі Олишівки.

Станом на 12:00 "Шахеди" фіксуються:

  • група БпЛА у напрямку Чернігова;
  • повз Козелець у напрямку Броварів.

Мешканців регіонів, де лунає повітряна тривога, просять зберігати спокій і за небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи підрозділів протиповітряної оборони.

 

Обстріли у ніч на 24 вересня

Учора ввечері російські війська атакували кількома групами ударних дронів.

Під масований обстріл потрапив Харків, де протягом пів години пролунали десятки вибухів. За даними місцевої влади, усі удари зосередилися в одному районі міста.

Основний удар був по енергетиці, в Харкові є перебої зі світлом. Під обстрілом було місто Краматорськ, ворог завдав подвійного удару - зафіксовано пошкодження будинків.

