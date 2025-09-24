Росіяни знову запустили "Шахеди": де оголошено тривогу

За даними Повітряних сил, перші ворожі дрони у повітряному просторі України почали фіксуватись близько 8 ранку.

Наразі тривога шириться у північних областях.

Оновлено о 12:15

Зафіксовано нові групи ударних дронів:

Київщина: БпЛА повз Велику Димерку.

Сумщина: БпЛА в районі Конотопу.

Чернігівщина: нові групи БпЛА через Новгород-Сіверський.

БпЛА в напрямку Гончарівського та в районі Олишівки.

Станом на 12:00 "Шахеди" фіксуються:

група БпЛА у напрямку Чернігова;

повз Козелець у напрямку Броварів.

Мешканців регіонів, де лунає повітряна тривога, просять зберігати спокій і за небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи підрозділів протиповітряної оборони.

