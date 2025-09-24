Россияне снова запустили "Шахеды": где объявлена тревога

Обстрелы в ночь на 24 сентября

Вчера вечером российские войска атаковали несколькими группами ударных дронов.

Под массированный обстрел попал Харьков, где в течение получаса прозвучали десятки взрывов. По данным местных властей, все удары сосредоточились в одном районе города.

Основной удар был по энергетике, в Харькове есть перебои со светом. Под обстрелом был город Краматорск, враг нанес двойной удар - зафиксированы повреждения домов.