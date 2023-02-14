Росіяни знову запустили кульки з відбивачами в небо України: Ігнат пояснив мотиви

"Не варто їх називати аеростатами. Вони не варті такої уваги, просто фонить у небі, щоб нас відволікати", - заявив він, додавши, що розмір цих повітряних кульок становить близько метра.

Як пояснив Ігнат, росіяни запускають кульки, щоб відволікати та виснажувати українську ППО, адже військовим доводиться за ними слідкувати, а також, у випадку ухвалення відповідного рішення, збивати ракетами. Також під час "атаки" повітряними кульками росіяни можуть запускати розвідувальні безпілотники.

Він також не виключив, що ці російські повітряні кульки могли сьогодні залетіти у небо Молдови та Румунії, адже їх рух залежить виключно від напрямку вітру.

Нагадаємо, 12 лютого повідомлялося про атаку "Шахедів" на Україну, однак пізніше виявилося, що росіяни запустили у небо розвідувальний дрон та декілька повітряних куль.

Крім того, сьогодні у Румунії виявили повітряну ціль, за характеристиками схожу на аеростат, через що у небо підняли винищувачі.

Додамо, що Молдова сьогодні тимчасово закривала повітряний простір. У мережі повідомляли, що причиною заборони став російський розвідувальний дрон, який перетнув простір країни.

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