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Атака "Шахедів" не підтвердилася. Повітряні сили назвали причину тривоги

Новость на русском →
Неділя 12 лютого 2023 22:23
Атака "Шахедів" не підтвердилася. Повітряні сили назвали причину тривоги Фото: атака "Шахедів" не підтвердилася (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Інформація по атаку російських окупантів дронами-камікадзе "Шахедами" у Дніпропетровській області не відповідає дійсности, оскільки противник використав розвідувальник безпілотник та кілька повітряних куль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

"Інформація про застосування противником "Шахедів" увечері 12 лютого на Дніпропетровщині, яка розповсюджується деякими телеграм-каналами, не відповідає дійсності. Ворог використав розвідувальний БпЛА та кілька повітряних куль з кутовими відбивачами", - йдеться у повідомленні.

При цьому повідомляється, що по ворожому дрону працювала протиповітряна оборона повітряного командування "Схід".

"Результат уточнюється", - додали у ЗСУ.

Нагадаємо, що сьогодні у Дніпропетровській області повідомили про атаку "Шахедами".

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що окупанти можуть використовувати повітряні кулі для того, щоб виснажити українське ППО.

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