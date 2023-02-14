Россияне снова запустили шарики с отражателями в небо Украины: Игнат объяснил мотивы

"Не стоит их называть аэростатами. Они не стоят такого внимания, просто фонит в небе, чтобы нас отвлекать", - заявил он, добавив, что размер этих воздушных шаров составляет около метра.

Как пояснил Игнат, россияне запускают шарики, чтобы отвлекать и истощать украинскую ПВО, ведь военным приходится следить за ними, а также, в случае принятия соответствующего решения, сбивать ракетами. Также во время "атаки" воздушными шариками россияне могут запускать разведывательные беспилотники.

Он также не исключил, что эти российские шары могли сегодня залететь в небо Молдовы и Румынии, ведь их движение зависит исключительно от направления ветра.

Напомним, 12 февраля сообщалось об атаке "Шахедов" на Украину, однако позже оказалось, что россияне запустили в небо разведывательный дрон и несколько воздушных шаров.

Кроме того, сегодня в Румынии обнаружили воздушную цель, по характеристикам похожую на аэростат, из-за чего в небо подняли истребители.

Добавим, что Молдова сегодня временно закрывала воздушное пространство. В сети сообщали, что причиной запрета стал российский разведывательный дрон, пересекший пространство страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.