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Россияне снова запустили шарики с отражателями в небо Украины: Игнат объяснил мотивы

Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Валерия Полищук, Дмитрий Левицкий

Сегодня россияне снова запустили в украинское воздушное пространство шарики с отражателями, чтобы "напрячь" и отвлечь силы ПВО.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Не стоит их называть аэростатами. Они не стоят такого внимания, просто фонит в небе, чтобы нас отвлекать", - заявил он, добавив, что размер этих воздушных шаров составляет около метра.

Как пояснил Игнат, россияне запускают шарики, чтобы отвлекать и истощать украинскую ПВО, ведь военным приходится следить за ними, а также, в случае принятия соответствующего решения, сбивать ракетами. Также во время "атаки" воздушными шариками россияне могут запускать разведывательные беспилотники.

Он также не исключил, что эти российские шары могли сегодня залететь в небо Молдовы и Румынии, ведь их движение зависит исключительно от направления ветра.

Напомним, 12 февраля сообщалось об атаке "Шахедов" на Украину, однако позже оказалось, что россияне запустили в небо разведывательный дрон и несколько воздушных шаров.

Кроме того, сегодня в Румынии обнаружили воздушную цель, по характеристикам похожую на аэростат, из-за чего в небо подняли истребители.

Добавим, что Молдова сегодня временно закрывала воздушное пространство. В сети сообщали, что причиной запрета стал российский разведывательный дрон, пересекший пространство страны.

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