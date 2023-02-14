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В небі над Румунією помітили аеростат, в країні підняли винищувачі

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Вівторок 14 лютого 2023 16:02
В небі над Румунією помітили аеростат, в країні підняли винищувачі Фото: в небі над Румунією помітили аеростат, в небо підняли винищувачі (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Система повітряного спостереження ВПС Румунії виявила повітряну ціль, за характеристиками схожу на аеростат. В небо підняли винищувачі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Hotnews.

Зазначається, що куля розвивалась на висоті близько 11 000 метрів над землею.

Влада застосувала усі стандартні процедури з моменту виявлення об'єкта - два літаки МіГ-21 були підняті в повітря з однієї з місцевих авіабаз.

"Екіпажі двох літаків не підтвердили наявність повітряної цілі ні візуально, ні на бортових радарах. Літаки перебували в цьому районі близько 30 хвилин для повного з'ясування повітряної обстановки, після чого повернулися на авіабазу", - повідомили в Міноборони Румунії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Молдова сьогодні тимчасово закрила повітряний простір. У мережі повідомляли, що причиною заборони став російський розвідувальний дрон, який перетнув простір країни.

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