В небі над Румунією помітили аеростат, в країні підняли винищувачі
Система повітряного спостереження ВПС Румунії виявила повітряну ціль, за характеристиками схожу на аеростат. В небо підняли винищувачі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Hotnews.
Зазначається, що куля розвивалась на висоті близько 11 000 метрів над землею.
Влада застосувала усі стандартні процедури з моменту виявлення об'єкта - два літаки МіГ-21 були підняті в повітря з однієї з місцевих авіабаз.
"Екіпажі двох літаків не підтвердили наявність повітряної цілі ні візуально, ні на бортових радарах. Літаки перебували в цьому районі близько 30 хвилин для повного з'ясування повітряної обстановки, після чого повернулися на авіабазу", - повідомили в Міноборони Румунії.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Молдова сьогодні тимчасово закрила повітряний простір. У мережі повідомляли, що причиною заборони став російський розвідувальний дрон, який перетнув простір країни.
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