Росіяни знову вдарили по енергооб'єкту на Чернігівщині: яка ситуація зі світлом

Російські війська 16 листопада знову атакували енергетичний об'єкт у Чернігівській області. Частина громад Корюківського району залишилися без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівобленерго".
"На жаль, знову маємо пошкодження енергооб'єкта внаслідок ворожого обстрілу в Корюківському районі. Знеструмлена частина громад району", - йдеться в повідомленні.
Мешканців просять зберігати спокій, інформаційну тишу і заходи власної безпеки.
У "Чернігівобленерго" зазначили, що щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт.
Нагадаємо, російські окупанти вдень 15 листопада атакували важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Значна частина Чернігівської області залишилася без світла.
Сьогодні, 16 листопада, через масштабні удари російських військ по енергетичних об’єктах в кількох регіонах України діють обмеження споживання електроенергії: