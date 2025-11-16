Росіяни знову вдарили по енергооб'єкту на Чернігівщині: яка ситуація зі світлом

"На жаль, знову маємо пошкодження енергооб'єкта внаслідок ворожого обстрілу в Корюківському районі. Знеструмлена частина громад району", - йдеться в повідомленні.

Мешканців просять зберігати спокій, інформаційну тишу і заходи власної безпеки.

У "Чернігівобленерго" зазначили, що щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт.