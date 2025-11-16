UA

Росіяни знову вдарили по енергооб'єкту на Чернігівщині: яка ситуація зі світлом

Фото: росіяни знову вдарили по енергооб'єкту на Чернігівщині (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська 16 листопада знову атакували енергетичний об'єкт у Чернігівській області. Частина громад Корюківського району залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівобленерго".

"На жаль, знову маємо пошкодження енергооб'єкта внаслідок ворожого обстрілу в Корюківському районі. Знеструмлена частина громад району", - йдеться в повідомленні.

Мешканців просять зберігати спокій, інформаційну тишу і заходи власної безпеки.

У "Чернігівобленерго" зазначили, що щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт.

Нагадаємо, російські окупанти вдень 15 листопада атакували важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Значна частина Чернігівської області залишилася без світла.

Сьогодні, 16 листопада, через масштабні удари російських військ по енергетичних об’єктах в кількох регіонах України діють обмеження споживання електроенергії:

  • з 00:00 до 23:59 - погодинні відключення за графіками від 1-ї до 3,5-ї черги;
  • протягом доби також застосовуватимуться графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
