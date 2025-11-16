Россияне снова ударили по энергообъекту на Черниговщине: какая ситуация со светом

"К сожалению, снова имеем повреждения энергообъекта в результате вражеского обстрела в Корюковском районе. Обесточена часть громад района", - говорится в сообщении.

Жителей просят сохранять спокойствие, информационную тишину и меры собственной безопасности.

В "Черниговоблэнерго" отметили, что как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам.