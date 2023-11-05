Росіяни знову вдарили по Дніпропетровській області: є жертва і травмовані

Вдень російські терористи вдарили з артилерії по Мирівській громаді. Через атаку ворога поранення отримали двоє чоловіків 30 та 58 років. Обидва отримали поранення передпліччя. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Пізніше ОВА повідомила, що окупанти знову завдали артилерійського удару по Нікопольському району, але цього разу по Марганецькій громаді.

"Загинув чоловік, який просто їхав на велосипеді у своїх справах", - йдеться у повідомленні.

Місцева влада встановлює всі наслідки ворожих обстрілів.

Ситуація у Дніпропетровській області

Варто зазначити, що Дніпропетровську область називають тилом фронту. Регіон знаходиться неподалік від зони зіткнення, але всі населені пункти області під контролем України.

Через свою близькість до фронту Дніпропетровська область страждає від обстрілів, особливо Нікопольський район. Він розташований на правому березі Дніпра, а лівий берег контролюють російські терористи.

Так, 4 листопада росіяни обстріляли об'єкт інфраструктури у Дніпровському районі. Також вчора у регіоні сили протиповітряної оборони збили три крилаті ракети "Іскандер-К".