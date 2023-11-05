Россияне снова ударили по Днепропетровской области: есть жертва и травмированные

Днем российские террористы ударили из артиллерии по Мировской общине. Из-за атаки врага ранения получили двое мужчин 30 и 58 лет. Оба получили ранения предплечья. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Позже ОВА сообщила, что оккупанты снова нанесли артиллерийский удар по Никопольскому району, но на этот раз по Марганецкой общине.

"Погиб мужчина, который просто ехал на велосипеде по своим делам", - говорится в сообщении.

Местные власти устанавливают все последствия вражеских обстрелов.

Ситуация в Днепропетровской области

Следует отметить, что Днепропетровскую область называют тылом фронта. Регион находится недалеко от зоны столкновения, но все населенные пункты области находятся под контролем Украины.

Из-за своей близости к фронту Днепропетровская область страдает от обстрелов, особенно Никопольский район. Он расположен на правом берегу Днепра, а левый берег контролируют российские террористы.

Так, 4 ноября россияне обстреляли объект инфраструктуры в Днепровском районе. Также вчера в регионе силы противовоздушной обороны сбили три крылатые ракеты "Искандер-К".