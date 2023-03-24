Росіяни знову скаржаться на "обстріли" Курської області

Росіяни знову заявляють про "обстріл" прикордонних населених пунктів Курської області. При цьому окупанти традиційно звинувачують ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Курської області Романа Старовойта в Telegram.

Також в Курській області РФ вирішили посилити заходи безпеки через "складну ситуацію" в прикордонні.

За його словами, ніхто не постраждав, але нібито пошкоджено два будинки та електромережі.

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