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Россияне снова жалуются на "обстрелы" Курской области

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Курск, Пятница 24 марта 2023 11:19
Россияне снова жалуются на "обстрелы" Курской области Фото: РФ заявляет об "обстреле" Курской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне снова заявляют об "обстреле" приграничных населенных пунктов Курской области. При этом оккупанты традиционно обвиняют ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойта в Telegram.

Российский чиновник утверждает, что "под огонь ВСУ" попало село Плехово Суджанского района.

По его словам, никто не пострадал, но якобы повреждены два дома и электросети.

Россияне снова жалуются на &quot;обстрелы&quot; Курской области

Фото: россияне обвиняют ВСУ в обстрелах Курской области (скриншот google.com/maps)

Напомним, 19 марта россияне также заявляли об "обстреле" нескольких приграничных населенных пунктов Курской области.

Также в Курской области РФ решили усилить меры безопасности из-за "сложной ситуации" в пограничных.

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