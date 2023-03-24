Россияне снова жалуются на "обстрелы" Курской области

Россияне снова заявляют об "обстреле" приграничных населенных пунктов Курской области. При этом оккупанты традиционно обвиняют ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойта в Telegram.

Также в Курской области РФ решили усилить меры безопасности из-за "сложной ситуации" в пограничных.

По его словам, никто не пострадал, но якобы повреждены два дома и электросети.

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