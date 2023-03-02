ua ru
Чт, 02 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Курській області РФ вирішили посилити заходи безпеки через "складну ситуацію" в прикордонні

Новость на русском →
Четвер 02 березня 2023 17:19
В Курській області РФ вирішили посилити заходи безпеки через "складну ситуацію" в прикордонні Фото: в Курській області РФ вирішили посилити заходи безпеки через "складну ситуацію" в прикордонні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Курській області планують посилити заходи безпеки після подій з так званими "українськими диверсантами" на прикордонні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "ТАСС".

"З огляду на складну ситуацію в прикордонних населених пунктах, за дорученням губернатора Курської області Романа Старовойта в регіоні буде посилено заходи безпеки. У зв'язку з чинним середнім рівнем реагування і жовтим рівнем терористичної небезпеки в області раніше вже було посилено охорону громадського порядку", - заявила прессекретар глави регіону Анастасія Гуріна.

Гуріна також додала, що особливий контроль здійснюється на об'єктах, що забезпечують життєдіяльність регіону.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні в Росії заявили про так зване "проникнення українських ДРГ у два села Брянської області". Через деякий час неназваний боєць "Російського добровольчого корпусу" підтвердив причетність партизанів до подій в регіоні.

Як відзначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, події в Брянській області є свідомою провокацією росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
ЗСУ відбили 170 атак окупантів: у Генштабі назвали основні напрямки
ЗСУ відбили 170 атак окупантів: у Генштабі назвали основні напрямки
DAILY
Російський хаос у Кишиневі. Що відбувається у Молдові і чи є загроза Україні
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Російський хаос у Кишиневі. Що відбувається у Молдові і чи є загроза Україні