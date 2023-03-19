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У Росії заявили про "обстріл" Курської області та звинуватили ЗСУ

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Росія, Неділя 19 березня 2023 14:30
У Росії заявили про "обстріл" Курської області та звинуватили ЗСУ Фото: у Росії заявили про "обстріл" Курської області та звинуватили ЗСУ (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 19 березня, у Курській області пролунали вибухи. Влада регіону поскаржилася на "обстріл" кількох прикордонних населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Курської області Романа Старовойта.

За його словами, сьогодні, нібито ЗСУ "обстріляли" село Троїцьке Коренівського району, село Єлизаветівку та селище Краснооктябрьський Глушківського району.

Зокрема, в селищі Краснооктябрьський Глушківського району нібито "нарахували" 10 прильотів, зафіксовано "незначні пошкодження" будівлі медпункту та чотирьох приватних домоволодінь: уламками посічені вікна, фасади, дахи та паркани.

"Також тут є кілька обривів ліній електропередач", - додав Старовойт.

Нагадаємо, що в Курській області РФ вирішили посилити заходи безпеки через "складну ситуацію" в прикордонні.

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