Фото: у Росії заявили про "обстріл" Курської області та звинуватили ЗСУ (GettyImages)

У неділю, 19 березня, у Курській області пролунали вибухи. Влада регіону поскаржилася на "обстріл" кількох прикордонних населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Курської області Романа Старовойта.

За його словами, сьогодні, нібито ЗСУ "обстріляли" село Троїцьке Коренівського району, село Єлизаветівку та селище Краснооктябрьський Глушківського району. Зокрема, в селищі Краснооктябрьський Глушківського району нібито "нарахували" 10 прильотів, зафіксовано "незначні пошкодження" будівлі медпункту та чотирьох приватних домоволодінь: уламками посічені вікна, фасади, дахи та паркани. "Також тут є кілька обривів ліній електропередач", - додав Старовойт.