У Росії заявили про "обстріл" Курської області та звинуватили ЗСУ
У неділю, 19 березня, у Курській області пролунали вибухи. Влада регіону поскаржилася на "обстріл" кількох прикордонних населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Курської області Романа Старовойта.
За його словами, сьогодні, нібито ЗСУ "обстріляли" село Троїцьке Коренівського району, село Єлизаветівку та селище Краснооктябрьський Глушківського району.
Зокрема, в селищі Краснооктябрьський Глушківського району нібито "нарахували" 10 прильотів, зафіксовано "незначні пошкодження" будівлі медпункту та чотирьох приватних домоволодінь: уламками посічені вікна, фасади, дахи та паркани.
"Також тут є кілька обривів ліній електропередач", - додав Старовойт.
Нагадаємо, що в Курській області РФ вирішили посилити заходи безпеки через "складну ситуацію" в прикордонні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.