Найближчі місяці можуть бути критичними, особливо в країнах Балтії, - Туск

Завдяки інформації дружніх країн Польща обізнана про загрози і готується до різних сценаріїв. Критичними можуть бути вже найближчі місяці.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wiadomosci .

"Я не маю наміру нікого лякати, але найближчі місяці можуть бути критичними, особливо в країнах Балтії, ці побоювання відчуваються", - сказав він.

Польський прем'єр також зазначив, що Польща "дуже інтенсивно готується до різних сценаріїв".

"Не боїмося, готуймося, але ми не можемо недооцінювати ситуацію. Ми обізнані про загрози, зокрема завдяки інформації від наших союзників", - підкреслив Туск.

Нагадаємо, The Telegraph повідомляло, що Росія може вдатися до збройних провокацій проти Польщі вже найближчим часом. Серед можливих сценаріїв називали атаки безпілотниками або навіть обмежене наземне вторгнення.