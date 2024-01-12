Росіяни знову не пустили МАГАТЕ в реакторні зали на ЗАЕС і придумали "причину"

Росіяни продовжують не допускати експертів Міжнародного агентства з атомної енергії на територію реакторних залів на Запорізькій АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ.
Зазначається, що експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС досі не отримали доступ до реакторних залів енергоблоків № 1, 2 і 6, що обмежує їхню можливість контролювати ситуацію з ядерною безпекою на станції.
"Після вчорашньої успішної ротації експертів МАГАТЕ нова команда повторила запит на доступ до реакторної зали блоку 6", - сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Однак росіяни на ЗАЕС не надали доступ і заявили, що реакторний зал нібито "опечатаний".
Також окупанти на Запорізькій АЕС уточнили, що нібито не відмовляють у доступі та пустять МАГАТЕ туди приблизно за тиждень.
Раніше стало відомо, що експертів Міжнародного агентства з атомної енергії не пускають у частину залів на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.
"Експерти МАГАТЕ, як і раніше, не можуть отримати доступ до всіх частин майданчика, і протягом останніх двох тижнів їм не дозволяють доступ до реакторних залів енергоблоків № 1, 2 і 6", - йдеться в заяві.
В "Енергоатомі" тоді заявили, що недопуск експертів МАГАТЕ в реакторні зали Запорізької АЕС є спробою російських окупантів приховати справжню ситуацію на станції.
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