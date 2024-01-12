Росіяни знову не пустили МАГАТЕ в реакторні зали на ЗАЕС і придумали "причину"

Зазначається, що експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС досі не отримали доступ до реакторних залів енергоблоків № 1, 2 і 6, що обмежує їхню можливість контролювати ситуацію з ядерною безпекою на станції.

"Після вчорашньої успішної ротації експертів МАГАТЕ нова команда повторила запит на доступ до реакторної зали блоку 6", - сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Росіяни придумали "причину"

Однак росіяни на ЗАЕС не надали доступ і заявили, що реакторний зал нібито "опечатаний".

Також окупанти на Запорізькій АЕС уточнили, що нібито не відмовляють у доступі та пустять МАГАТЕ туди приблизно за тиждень.

Що передувало

Раніше стало відомо, що експертів Міжнародного агентства з атомної енергії не пускають у частину залів на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.

"Експерти МАГАТЕ, як і раніше, не можуть отримати доступ до всіх частин майданчика, і протягом останніх двох тижнів їм не дозволяють доступ до реакторних залів енергоблоків № 1, 2 і 6", - йдеться в заяві.

В "Енергоатомі" тоді заявили, що недопуск експертів МАГАТЕ в реакторні зали Запорізької АЕС є спробою російських окупантів приховати справжню ситуацію на станції.