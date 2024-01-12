UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни знову не пустили МАГАТЕ в реакторні зали на ЗАЕС і придумали "причину"

Архівне фото: Росіяни знову не пустили МАГАТЕ в реакторні зали на ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни продовжують не допускати експертів Міжнародного агентства з атомної енергії на територію реакторних залів на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ.

Зазначається, що експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС досі не отримали доступ до реакторних залів енергоблоків № 1, 2 і 6, що обмежує їхню можливість контролювати ситуацію з ядерною безпекою на станції.

"Після вчорашньої успішної ротації експертів МАГАТЕ нова команда повторила запит на доступ до реакторної зали блоку 6", - сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Росіяни придумали "причину"

Однак росіяни на ЗАЕС не надали доступ і заявили, що реакторний зал нібито "опечатаний". 

Також окупанти на Запорізькій АЕС уточнили, що нібито не відмовляють у доступі та пустять МАГАТЕ туди приблизно за тиждень.

Що передувало

Раніше стало відомо, що експертів Міжнародного агентства з атомної енергії не пускають у частину залів на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.

"Експерти МАГАТЕ, як і раніше, не можуть отримати доступ до всіх частин майданчика, і протягом останніх двох тижнів їм не дозволяють доступ до реакторних залів енергоблоків № 1, 2 і 6", - йдеться в заяві.

В "Енергоатомі" тоді заявили, що недопуск експертів МАГАТЕ в реакторні зали Запорізької АЕС є спробою російських окупантів приховати справжню ситуацію на станції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕСРосійська ФедераціяМАГАТЭЭнергодарЗапорожская область