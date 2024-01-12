Россияне снова не пустили МАГАТЭ в реакторные залы на ЗАЭС и придумали "причину"

Отмечается, что эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС до сих пор не получили доступ к реакторным залам энергоблоков № 1, 2 и 6, что ограничивает их возможность контролировать ситуацию с ядерной безопасностью на станции.

"После вчерашней успешной ротации экспертов МАГАТЭ новая команда повторила запрос на доступ в реакторный зал блока 6", - сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Россияне придумали "причину"

Однако россияне на ЗАЭС не предоставили доступ и заявили, что реакторный зал якобы "опечатан".

Также оккупанты на Запорожской АЭС уточнили, что якобы не отказывают в доступе и пустят МАГАТЭ туда примерно через неделю.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что эксперты Международного агентства по атомной энергии не пускаются в часть залов на оккупированной россиянами Запорожской АЭС.

"Эксперты МАГАТЭ по-прежнему не могут получить доступ ко всем частям площадки, и в течение последних двух недель им не разрешают доступ к реакторным залам энергоблоков № 1, 2 и 6", - говорится в заявлении.

В "Энергоатоме" тогда заявили, что недопуск экспертов МАГАТЭ в реакторные залы Запорожской АЭС является попыткой российских кафиров скрыть настоящую ситуацию на станции.