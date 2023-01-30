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Росіяни знову обстріляли Вовчанськ, є жертва та постраждала

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Харківська область, Понеділок 30 січня 2023 13:01
Росіяни знову обстріляли Вовчанськ, є жертва та постраждала Ілюстративне фото: росіяни знову обстріляли Вовчанськ (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти сьогодні, 30 січня, обстріляли Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Внаслідок ворожої атаки є загиблий та постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Повідомляється, що загарбники здійснили обстріл міста близько 10:20.

"На жаль, внаслідок обстрілу загинув чоловік 62 років. Крім того, жінка 85 років отримала поранення. Зараз медики надають їй необхідну допомогу", - зазначив Синєгубов.

Дані щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, вчора ввечері росіяни атакували Харків. Вони поцілили ракетою С-300 у чотириповерховий будинок у Київському районі.

Внаслідок обстрілу зруйнований четвертий поверх одного з під'їздів, загинула літня жінка, ще троє людей отримали поранення.

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харков Війна Росії проти України
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