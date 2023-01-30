Россияне снова обстреляли Волчанск, есть жертва и пострадавшая

Российские оккупанты сегодня, 30 января, обстреляли Волчанск Чугуевского района Харьковской области. В результате вражеской атаки есть погибший и пострадавшая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова .

Сообщается, что захватчики совершили обстрел города около 10:20.

"К сожалению, в результате обстрела погиб мужчина 62 лет. Кроме того, женщина 85 лет получила ранения. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь", - отметил Синегубов.

Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

Напомним, вчера вечером россияне атаковали Харьков. Они попали ракетой С-300 в четырехэтажное здание в Киевском районе.

В результате обстрела разрушен четвертый этаж одного из подъездов, погибла пожилая женщина, еще трое людей получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.