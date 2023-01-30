Удар по Харкову: зруйновано поверх одного з під'їздів, відомо вже про трьох постраждалих

Ілюстративне фото: російська ракета зруйнувала поверх одного з під'їздів у Харкові (t.me/dsns_telegram)

Внаслідок атаки на Харків у ніч проти 30 січня російська ракета зруйнувала під'їзд у багатоповерховому будинку, є жертви та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали голови ОВА Олега Синєгубова та начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника.

За даними Мельника, вибухом зруйновано дах будівлі та частково квартири на четвертому поверсі. Водночас голова ОВА повідомляє, що вдалося врятувати вже трьох постраждалих. На місці працюють рятувальники. Оновлено (1:02) За словами керівника ОВА, троє постраждалих отримали легкі ушкодження. На жаль, загинула жінка похилого віку. Її чоловік перебував поряд на момент удару та дивом серйозно не постраждав. "Будинок частково зруйнований. Жителів евакуювали. Усі екстрені служби продовжують працювати на місці", - додав Синєгубов.